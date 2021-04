David Riondino legge Poe al Teatro No'hma: «Io e Milano, è stata una bella storia d'amore». E dedica lo spettacolo alla "milanese" Milva

Il Teatro No’hma riapre con David Riondino. Oggi e domani due spettacoli intrecciati: in diretta video dall’Uzbekistan, danza e musica dell’Omnibus Ensemble con Quartet. Dal palco il musicista, umorista e attore David Riondino legge un poema di Edgar Allan Poe su immaginarie vicende d’amore del condottiero turco-mongolo Tamerlano. Riondino ricomincia da Milano, e ci sarà un perché.

Come mai il toscanissimo Riondino riparte da qui?

«Io e Milano abbiamo vissuto una bella storia d’amore tra il 1975 e i primi anni ‘90. Soprattutto negli anni Ottanta, penso allo Zelig Cabaret, agli spettacoli con Paolo Rossi e Antonio Catania. Se Milano chiama, io ci sono».

Che effetto le fa risalire sul palco?

«Mi emoziona e sento di dedicare questo momento a una milanese adottata come Milva, esempio perfetto di raccordo tra musica e teatro».

Dunque, il terribile Tamerlano ha amato?

«Sembrerebbe di sì. Il racconto-poema di Poe è un perfetto esempio di romanticismo. Il capo mongolo, in punto di morte, ricorda il passato: un amore giovanile che avrebbe potuto renderlo felice ma che non percorse. Tamerlano riconosce che chi ama è padrone di un mondo, se non del mondo».

Chi sono i Tamerlani di oggi?

«Più che ai politici, penso ai big della finanza, a un Bernard Madoff. Tamerlano era un pastore, penso a quelli che partono da un ufficio di commercialista e finiscono per possedere una banca. O per decidere quale paese debba uscire prima da una pandemia».

E il suo futuro?

«Sarei pensionato, mi godo il mio argent de poche dopo una vita di spettacolo. Ma stasera sono dall’amico Stefano Bollani su Rai3».

