Contagi, un giorno di luce: in 24 ore a Milano “solo” 86 nuovi positivi. In Lombardia casi in calo con il doppio dei tamponi

Una giornata cominciata di primo mattino con l’arcobaleno appeso sulla città e chiusa in serata da dati che, nella curva altalenante del virus, sono moderatamente buoni. Per Milano, ormai da settimane epicentro dei contagi, e per la regione. Con il governatore Fontana a postare di prima mattina sul suo profilo facebook, in veste di vate, la foto dell’arcobaleno dalle finestre di Palazzo Lombardia: «Lo prendo come un buon auspicio: ci ricorda che dopo ogni tempesta torna la luce». E così sembrerebbe. Quantomeno per un giorno. Mentre dietro l’angolo si avvicina la fine del lokdown. Attesa e temuta insieme, soprattutto a Milano.

MILANO. I nuovi casi registrati in città nelle ultime 24 ore scendono di nuovo sotto i 100: 86 nella giornata di ieri, contro i 149 di martedì. I casi totali sono ora 8102. Nella Città Metropolitana il numero dei nuovi contagi rimane più o meno stabile: 284 ieri, il giorno prima erano 278. Nell’intera provincia, sempre la più colpita della regione, il totale dei casi è 19.121.

REGIONE. I contagi calano anche in Lombardia. E questo nonostante il numero di tamponi effettuati sia stato quasi doppio rispetto al giorno prima: 14.472 contro 8573. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 786, contro gli 869 del giorno precedente. Dall’inizio dell’epidemia sono risultate positive al Covid in Lombardia 75.134 persone. Di queste, sono decedute 13.679 persone: solo nella giornata di ieri le vittime sono state 104, anche in questo caso in calo rispetto a martedì (i morti erano stati 126). Tra guariti e dimessi, con gli 864 di ieri la cifra è salita sopra i 50mila (50.347). I ricoveri in ospedale sono 7120 rispetto ai 7280 di ieri (- 160), quelli in terapia intensiva 634 (- 21). Un trend in calo che ormai si conferma da tre settimane.

PROVINCE. Milano sempre la più colpita. Seguono Brescia 12.806 (+115), Bergamo 11.291 (+95), Cremona 6023 (+30), Monza 4674 (+37). Sondrio si conferma la provincia con meno casi: 1143. Con soli due nuovi casi ieri. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA