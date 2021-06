Rissa all'alba in Darsena: lancio di bottiglie contro i carabinieri. Dodici multati e un arresto

Ancora risse e litigi alla Darsena. La movida ha preso una deriva violenta che non dà tregua al quartiere dei Navigli. All’alba di ieri è scoppiata un’altra rissa in piazza XXIV Maggio (dopo quella del 13 giugno): un gruppo di giovani, quasi tutti stranieri e probabilmente ubriachi dopo un sabato notte senza fine, si stava fronteggiando fra spintoni e botte all’esterno di un fast food, chiuso. E quando il Nucleo Radiomobile, allertato da una segnalazione, è intervenuto, è esplosa una mini guerriglia: i ragazzi si sono rivolti ai carabinieri con atteggiamenti provocatori e alcuni hanno lanciato bottiglie di vetro verso i militari, i quali hanno richiesto i rinforzi perché la situazione rischiava di degenerare. Subito sono arrivati i colleghi della compagnia Duomo, che si trovavano in presidio nella vicine Colonne di San Lorenzo. I militari sono riusciti, dopo «una breve azione di contenimento», a fermare i violenti. Sono state identificate e sanzionate per violazione delle misure anti-Covid 12 persone, in parte di origine centrafricana, tra i 20 e i 25 anni. È stato invece arrestato un italiano di 19 anni per resistenza a pubblico ufficiale e per aver tirato i vetri contro le forze dell’ordine; un altro 22enne italiano è stato denunciato sempre per resistenza a pubblico ufficiale. Ad avere la peggio una 20enne del Burkina Fasu che, con una contusione alla testa, è stata trasportata al Fatebenefratelli. «Ennesima dimostrazione che il territorio non è più gestito, perché mancano le forze dell’ordine a contenere le situazioni di pericolo», attacca Gabriella Valassina del comitato Navigli, interpellata da Leggo. «Servono più controlli perché la gente deve essere tutelata». La precedente rissa risale al 13 giugno, sempre in piazza XXIV Maggio, quando a notte fonda un rider è stato accerchiato e ferito con cocci di vetro da due gruppi di nordafricani.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 09:32

