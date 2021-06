Dante in Duomo: la lettura integrale della Divina Commedia è un successo. Il programma

Ogni giorno, fino al 9 luglio, si tiene in Duomo la lettura integrale della Divina Commedia, sotto la direzione artistica del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, realizzata in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo e la Veneranda Biblioteca Ambrosiana in occasione del 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri.

Con la lettura della cantica dell’Inferno, l’iniziativa ha raggiunto oltre 40.000 spettatori, tra presenza e collegamenti in streaming.

Mercoledì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, Dante in Duomo offre al pubblico uno speciale evento per celebrare il padre della patria, Dante Alighieri: alle ore 18.30, i canti XI e XII del Purgatorio saranno introdotti al trombone di Daniele Morandini, musicista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Ma la serata sarà arricchita anche dalla presenza, con un intervento introduttivo, della scrittrice e studiosa Bianca Garavelli sul tema Dante padre nostro?

Eccezionalmente, il 3 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, la lettura sarà anticipata alle ore 17.30.

L’iniziativa è accessibile gratuitamente al pubblico grazie al sostegno del main sponsor Intesa Sanpaolo e di Retelit, nella più rigorosa osservanza delle prescrizioni del contenimento del contagio da Covid-19 e fino a capienza massima consentita dalle norme, previa prenotazione obbligatoria attraverso il sito ufficiale duomomilano.it.

Dante in Duomo è trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Duomo di Milano (accessibile anche dal sito ufficiale www.duomomilano.it) e dalla pagina Facebook ufficiale del Duomo di Milano.

La lettura sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva sul canale 195 del digitale terrestre Chiesa Tv (visibile in gran parte della Lombardia), rilanciata anche da www.chiesadimilano.it, portale della Diocesi di Milano.

Dante in Duomo è un progetto possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo in qualità di Main Sponsor e Retelit.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA