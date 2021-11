«Dammi i soldi o ti ammazzo»: ragazza di 26 anni tenta una rapina, ma finisce male

«Dammi i soldi o ti ammazzo». La rapina della 26enne armata di coltello è fallita. La giovane italiana con precedenti, è stata arrestata ieri pomeriggio dalla polizia di Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di derubare un 40enne del bangladesh, titolare di un negozio di telefonia.

Leggi anche > Ventenne morto in tangenziale, l'ipotesi choc: «Camminava nel buio per una prova di coraggio»

Stando a quanto ricostruito dalla Questura, la ragazza attorno alle 13:20 si è presentata nel locale chiedendo delle informazioni per cambiare la scheda Sim. Dopo pochi secondi, però, la rapinatrice ha estratto un coltello e lo ha puntato contro il proprietario del negozio ordinandogli di darle 500 euro, altimenti lo avrebbe ucciso.

Il proprietario, però, approfittando di un attimo di distrazione della ragazza, ha dato l'allarme alla polizia, riuscendo anche a farle perdere tempo. All'arrivo della volante, per lei non c'è stata via di fuga ed è finita in manette.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA