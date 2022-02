Milano, Angelo Branduardi stasera al Dal Verme: «Torno a suonare dopo la "peste nera"»

Il menestrello della musica italiana riparte da dove si era fermato due anni fa per la pandemia. Angelo Branduardi, 72 anni, compositore e cantautore da Cuggiono, è stasera al Dal Verme con Il cammino dell’anima tour, dal suo più recente album in studio su Hildegard von Bingen, monaca benedettina tedesca vissuta nel XII secolo, musicista, diventata santa, e i suoi successi.

Come ha scoperto Hildegard?

«Me l’hanno consigliata, non sapevo chi fosse. Sono rimasto impressionato dalla sua musica, dalle sue incredibili parole. È l’idolo delle femministe, come è giusto sia. Era un genio, ha scritto cose che risentono del suo tempo ma le due Estasi potrebbero essere state scritte oggi. È musica immortale».

Ci presenta il concerto?

«Racconto brevemente la storia di Hildegard per introdurre la suite, parole e musica scritte da una donna di mille anni fa, una specie di aliena. Poi un mio breve assolo di violino e... si salvi chi può: vado con i miei classici. Da Cogli la prima mela a Alla fiera dell’est. Ho inserito anche le due canzoni scritte durante la pandemia, Kyrie (Signore abbi pietà), nata dalla citazione del Kyrie della Missa Luba di tradizione congolese, e Piccolo David. La prima è nata come un grido di aiuto, scritta in una tonalità molto triste come il Sol minore; poi, per non istigare il pubblico al suicidio, ho aggiunto un accordo di Sol maggiore di 15 secondi, che dà grande speranza. La reazione di chi l’ha ascoltato mi ha dato la misura di quanto questo accordo sia pieno di pace. Piccolo David invece è una cosa molto allegra, dice “alleluia, alleluia”».

Come si sente a ripartire da dove è stato costretto a fermarsi?

«Riprendiamo dopo la peste nera. La mente tende a livello inconscio a cancellare le brutture. Questo fermo è stato positivo per me perché mi ha costretto a riflettere, a fare una vita meno folle; non ho girato come una trottola per due anni anche se con la musica ho avuto un rapporto strano».

In che senso?

«Non ho scritto niente se non i due brani che ho citato, non ascoltavo musica – né Bruce Springsteen né Bach – non suonavo. Ho dovuto rimettermi a studiare molto per recuperare la memoria muscolare persa. So che questa è una cosa accaduta a molti artisti, non solo musicisti. Sul palco adesso sto meglio di prima».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 06:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA