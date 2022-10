Milano, pasti bio e ritorno in mensa: la pappa a scuola ai tempi del pre Covid

di Maria Bruno

Dalla pasta di farro al pesto agli straccetti di tacchino agli aromi; e poi la vellutata di zucca e il passato di verdura con crostini di farina integrale. E ancora l’attenzione ai celiaci, il ritorno dell’acqua in brocca e della frutta a metà mattina. E il focus sul cibo sano e contro lo spreco alimentare. È il menu 2022/2023 di Milano Ristorazione, che segna la ripartenza dopo il Covid. Ogni giorno sono 175 nidi, 180 scuole di infanzia comunali e 27 statali, 160 primarie, 59 medie che usufruiscono dei 24 centri cucina di Milano ristorazione: in tutto oltre 75 mila pasti al giorno.

LA MENSA Addio al cibo consumato in classe: si torna finalmente in refettorio. «Abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra l’esigenza di tornare a erogare un servizio completo e il più possibile vicino alle esigenze di famiglie e bambini, e la necessità di continuare a tenere l’attenzione sul tema post-pandemia» sottolinea la vicesindaca e assessora all’Istruzione, Anna Scavuzzo. E aggiunge: «Il pilastro della food policy è di offrire ogni giorno diete sane fatte di pasti buoni, educativi, giusti e sostenibili».

LE NOVITÀ Tra i nuovi piatti inseriti dal 17 ottobre, anche l’attenzione ai celiaci che, finora, non avevano un’alternativa, con gallette di riso. Soluzione adottata in risposta alle molte richieste delle famiglie, che non devono più portare da casa il sostitutivo del pane. «Torna anche l’acqua del rubinetto servita in brocca, archiviando quindi le bottigliette di plastica monouso imposte dall’emergenza sanitaria, con grande beneficio per l’ambiente» aggiunge il presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo.

SPRECHI ALIMENTARI Un menu attento anche agli sprechi alimentari. Insieme alla Fondazione Cariplo, è stato riattivato il progetto Frutta a metà mattina che ha già portato in passato alla riduzione di circa il 17% degli sprechi. Pane e frutta non consumat sono ridistribuiti a enti caritatevoli e strutture di accoglienza. E se i bambini vorranno invece portare a casa pane, frutta e dessert possono farlo. Hanno in dotazione gratis il sacchetto salva merenda lavabile, riutilizzabile, riciclabile.

