Covid, feste private e pranzi nei locali al chiuso: pioggia di multe a Milano

Feste e pranzi al chiuso nei ristoranti, nel weekend le forze dell’ordine hanno chiuso tre locali e sanzionato decine di giovani.

RISTORANTI Sono stati tre gli esercizi commerciali chiusi per cinque giorni dalla polizia. Il primo un circolo a Quarto Oggiaro dove in sei pranzavano al chiuso. Il secondo via Varanini dove stavano pranzando altrettante persone dentro a un ristorante. L’ultimo in via Morosini: erano in 13 in un ristorante di sushi. Tutti sanzionati.

STUDENTI Sei universitari fuori sede tra i 20 ed i 29 anni sono stati sanzionati dai carabinieri perché avevano organizzato la notte scorsa una festa in un appartamento di corso Lodi. A San Donato Milanese, i militari sono intervenuti per disperdere un assembramento dopo il coprifuoco: multati 15 ragazzi tra i 18 e i 25 anni.

VIRUS Con 30.249 tamponi, sono 1.287 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 4.2% (sabato 3.6%). Su i ricoveri in terapia intensiva (+6, 542) giù negli altri reparti (-113, 3.290). I decessi sono 23 per un totale di 32.945 morti da inizio della pandemia. Sono 375 i casi a Milano e provincia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA