Milano, al Corvetto inaugurato il murale di Zedz: il primo di una serie per riqualificare le periferie

La facciata di un palazzo di periferia si trasforma in una tela artistica: è stato inaugurato ieri matitna in piazza Angilberto II, nel quartierei popolare del Corvetto, il gigantesco murale realizzato dallo street artist olandese Zedz: ricopre l’intera parete di una palazzina. L’opera, intitolata “La tradizione”, evoca l’arte del pittore olandese Piet Mondrian. Si tratta del primo di una serie di murales delle più grandi firme della street art internazionale che verranno realizzati ogni anno dal Museo delle Culture e dal Comune, per riqualificare attraverso l’arte luoghi e piazze milanesi.

Il murale di Zedz rappresenta «la finalizzazione artistica» dell’area di piazza Angilberto II, appena riqualificata attraverso il progetto “Piazze Aperte”.

