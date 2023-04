Sarà Milano la sede dello speed skating (pattinaggio di velocità) alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, a Rho Fiera. Ieri il cda della Fondazione dei Giochi invernali ha infatti approvato all’unanimità la modifica del masterplan, dopo il cambio in corsa della sede di Baselga di Pinè (Trentino), che aveva rinunciato. «Considerate le caratteristiche delle due soluzioni proposte e le riflessioni emerse nell’ultima cabina di regia tenutasi la scorsa settimana a Roma il cda del comitato organizzatore si è espresso all’unanimità a favore del progetto Fiera Rho di Milano», spiega la Fondazione. Tra le caratteristiche positive della pista di Milano, quelle di essere finanziate da capitali privati, di essere vicina ad altre gare sul ghiaccio (escluso il culring), e costare meno. La pista esisterà per la sola durata delle competizioni: «una formula sostenibile ed innovativa, che permetterà all’Italia di essere un esempio per le prossime edizioni dei Giochi, con un conseguente rafforzamento del binomio sport e movimento olimpico».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 06:55

