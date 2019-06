Milano-Cortina 2026, Beppe Sala esulta con gli sci su Instagram: «TAAAC!»

di Enrico Chillè

Olimpiadi invernali 2026, vince Milano-Cortina: sarà la sede dei Giochi​

Lunedì 24 Giugno 2019, 19:52

Lesono state assegnate all'Italia e a festeggiare c'è anche uno dei grandi protagonisti della delegazione azzurra, il sindaco di Milano. Il primo cittadino del capoluogo lombardo ha vissuto l'intera giornata a Losanna, dove ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione della candidatura diinsieme agli altri delegati.Dopo la proclamazione successiva alla votazione dei membri del Cio,ha pubblicato una foto suin cui mostra sorridente un paio di sci. L'esultanza è decisamente meneghina, perché ilscrive: «TAAAC!».Il post su Instagram ha subito generato diverse reazioni da parte di molti vip, non solo provenienti dal mondo dello sport. Ci sono i complimenti di cantanti come, ma anche di showgirl comeo di dj come. Quest'ultimo, rievocando un noto personaggio da lui inventato, scrive: «Milano-Cortina col Cayenne Turbo 10 minuti. Grande sindaco!». Ci sono poi complimenti che giungono dal mondo del calcio, come quello dio di, che però non gradisce il colore nerazzurro degli sci di Beppe Sala., attrice prestata al calcio dopo essere diventata dirigente federale, ha invece commentato: «Sindaco! Non vediamo l'ora. Subito a lavurà che il 2026 era ieri!».