No Pass, 11 denunce. Sangalli (Confcommercio): «Cortei fino a Natale? Danni incalcolabili»

Milano paralizzata per il 16esimo corteo No green pass di sabato, il cui bilancio per il momento è di 115 persone denunciate in vista di un’indagine della Procura, 11 accompagnate in questura, 11 denunciate. E due fogli di allontanamento da Milano. Le accuse, a vario titolo, sono manifestazione non preavvisata, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni e delle forze armate. Tra i denunciati, due 23enni gemelli e un 39enne che hanno aggredito un giornalista; due sorelle di 47 e 54 anni che hanno fatto resistenza agli agenti e li hanno insultati; un 21enne sardo, armato di coltellino, che ha imbrattato una volante; un 29enne che ha acceso un fumogeno. E per due lecchesi di 26 e 34 anni il questore ha emesso il foglio di via per un anno da Milano. LA RABBIA Al sedicesimo sabato di paralisi della città è esplosa la rabbia di molti milanesi: decine di automobilisti furibondi hanno inveito contro gli attivisti che, per tutta risposta, hanno assaltato le macchine. E dai balconi alcuni insultavano chi sfilava, arrivando in un caso anche a tirare acqua ai manifestanti. IL DANNO «Se dovessero continuare anche nel periodo natalizio il danno per imprese, cittadini e per l’attrattività di Milano sarebbe inaccettabile», ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. L’associazione ha già avviato una petizione on-line «contro i blocchi», arrivata ieri a oltre 4.200 firme. «Manifestare per le proprie idee è sacrosanto ma nel perimetro della legalità e nel rispetto della libertà di tutti. I cortei da 16 sabati consecutivi non rientrano in questo perimetro». E il sindaco Giuseppe Sala è «preoccupato perché sabato ci sono stati momenti allarmanti». Aggiungendo: «Ora la politica deve essere ancor più coesa perché se c’è il minimo distinguo non si riesce a fare granché». Ma «no contro-cortei per non creare incidenti tra due fazioni».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 06:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA