Emergenza Milano Soccorso, associazione di ambulanze con sede ad Affori, organizza dopo avere affrontato la passata emergenza sanitaria dovuta al Covid, un corso per l’avviamento all’attività di Soccorritore Extraospedaliero di base in Ambulanza.

Doppio appuntamento per la presentazione del corso: lunedì 26 ottobre e il 9 novembre presso la sede dell'Associazione.



