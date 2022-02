Milano, rapina turista americana e accoltella due uomini intervenuti a difesa: preso

La rapina nel cuore della movida, una sera tiepida di settembre, coltello alla mano. I due complici fiutano la preda, rapinano una ragazza, poi scappano. Ma non fanno i conti con due uomini che cercano di bloccarli. La reazione dei banditi è immediata: scatta il coltello e il ferimento dei due difensori. Poi entrambi riescono a fuggire. Uno viene arrestato ieri, dopo quattro mesi di indagini, dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia; l’altro è stato identificato. È fiunbito in manette un italiano di 26 anni, di origini magrebine, residente a Quarto Oggiaro, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno: è accusato di tentato omicidio e rapina. Tutto accade il 25 settembre, all’uscita di una discoteca in via D’Azeglio, zona corso Como, uno dei cuori pulsanti del divertimento notturno milanese. Una turista americana di 29 anni accompagnata da un amico italiano di 28 anni viene assalita dai due giovani che le scippano due catenine e la borsetta. I delinquenti scappano a piedi, ma al loro inseguimento si lanciano il 28enne e un poliziotto fuori servizio, che aveva assistito alla scena. Riescono a prendere i banditi e la vittima anche a recuperare una delle due collane. A quel punto uno dei due rapinatori, pur di farla franca, estrae il coltello e tira due fendenti: uno al ragazzo, ferito all’addome; l’altro all’agente, al fianco. Il primo è guarito in un mese, il secondo se l’è cavata con una settimana di prognosi. Grazie a un complesso lavoro di tabulati, analisi delle videocamere comunali di sorveglianza, testimonianze e utilizzo del software di riconoscimento facciale della Scientifica, i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Garibaldi Venezia hanno individuato il presunto responsabile della rapina e accoltellamenti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 06:00

