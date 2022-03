Milano, due donne palpeggiate nella via dello shopping. Arrestato l'aggressore: un 25enne del Mali

Abusi in pieno giorno, nella cosiddetta “Quinta strada” di Milano, la via dello shopping per eccellenza, corso Buenos Aires. È accaduto sabato pomeriggio. Mohamed Diakite Boubakar, cittadino del Mali, 25 anni, è stato arrestato dopo avere palpeggiato due donne ed essersi scagliato contro i carabinieri che lo dovevano bloccare. L’uomo ha trattenuto una donna di 57 anni italiana che camminava lungo il corso, bloccata con forza e alla quale ha toccato il petto. Quando sono arrivati i carabinieri si è scagliato contro di loro spintonandoli e colpendone uno con calci e pugni, al punto che sono stati necessari più equipaggi del nucleo radiomobile per immobilizzarlo. Subito dopo, sulla scorta di alcune testimonianze, si è scoperto che l’uomo aveva già seguito e aggredito con le stesse modalità un’altra donna poco prima, di 52 anni, romena. Così i militari di Porta Monforte hanno arrestato Boubakar per violenza sessuale continuata e resistenza a pubblico ufficiale, che risulta residente a Frosinone ma è senza fissa dimora. Il giovane è già noto alla giustizia per violenza privata, molestie a persone, evasione e reati per droga, nel 2021 aveva ottenuto la protezione internazionale, ma un mese fa è stato sottoposto per un anno a divieto di accesso in Stazione Centrale e dintorni (Daspo urbano) emesso dal questore. Le due donne, una volta ricevute le cure dagli operatori del 118, sono state accompagnate in caserma dove hanno presentato denuncia e sono state invitate a rivolgersi al più vicino centro antiviolenza. L’arrestato da sabato è a San Vittore in attesa dell’udienza di convalida. Questo caso si somma a due dei giorni scorsi, fra giovedì e venerdì. Nel primo, un italiano di 44 anni, era stato denunciato per due diversi episodi di molestie: al parco Sempione e a Brera. Nel secondo due nordafricani erano stati arrestati dai carabinieri vicino al Politecnico.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 10:17

