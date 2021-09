Milano corre, tornano la Salomon Running e la Monzino Run a sostegno del Centro Cardiologico

Milano è pronta a correre. Venerdì, sabato e domenica Milano andrà di... corsa grazie alla Salomon Running Milano, l'Urban Trail che rinnova il suo appuntamento con podisti e camminatori provenienti da tutta Italia, in occasione della Fashion Week. Domenica, insieme alla Salomon Running Milano, c'è la Monzino Run di 5km.

Leggi anche > Milano, Rosita Celentano alla Fashion Week: «Ecco cosa rimane delle vostre pellicce»

La manifestazione, organizzata da A&C Consulting prevede quest’anno quattro diverse gare per permettere a tutti di partecipare in base al proprio grado di allenamento. Si correranno domenica mattina la PwC Top Cup di 21km con start alle ore 8.30, CityLife Fast Cup di 15km al via alle 9.00, CityLife Smart Cup di 9.9 km alle 9.30 e la Monzino Run di 5km alle 10, quest’ultima legata ad un progetto di raccolta fondi per la ricerca in sostegno del Centro Cardiologico Monzino di Milano. Partenza e arrivo per tutte le distanze saranno dal parco CityLife, precisamente da via Stratos.

Fondazione IEO-MONZINO partecipa per la seconda volta alla Salomon Running Milano che dedica al Centro Cardiologico Monzino, il primo ospedale in Europa interamente ed esclusivamente dedicato alle malattie cardiovascolari, la distanza non competitiva da 5km, da percorrere insieme domenica mattina, di corsa o camminando.

Correre fa bene al cuore: l’attività fisica è una delle forme più importanti di prevenzione delle patologie cardiovascolari. La Monzino Run 5km sarà la corsa più breve ma non per questo la meno importante della Salomon Running Milano: grazie ai fondi che si raccoglieranno con le iscrizioni, 2 euro di ogni iscrizione di tutte le gare più le offerte libere possibili in sede d’iscrizione da tutti i partecipanti.





La Monzino Run 5km sarà, dunque, un momento di salute, di solidarietà e anche un’occasione per prendersi cura di sé e per avere informazioni e consigli preziosi per il nostro cuore. Infatti, al Parco CityLife, sede del Villaggio della Salomon Running, sabato 25 sarà possibile incontrare gli specialisti del Centro Cardiologico Monzino, partecipando a iniziative di divulgazione e prevenzione gratuite e aperte a tutti.

Dalle 11 alle 16 di sabato 25, gli esperti di Monzino Sport risponderanno a dubbi e curiosità su attività motorie, salute cardiovascolare e rischi per il cuore; mentre dalle 15 alle 16 sarà attivo lo Spazio Donna, un angolo di prevenzione dedicato al cuore femminile, con la dottoressa Daniela Trabattoni, responsabile di Monzino Women.

Non mancherà l’intrattenimento grazie alla presenza di Nicoletta De Ponti, voce storica di RTL 102.5 che, a partire dalle 16.00 animerà il palco della piazza con momenti musicali a cura della Scuola di Musica NAM di Milano e ospiti speciali.

La Monzino Run 5Km fa parte delle iniziative della Milano Heart Week, la settimana di eventi promossa dal Centro Cardiologico Monzino per informare e sensibilizzare i cittadini di ogni età sull’importanza della prevenzione cardiovascolare.

Le iscrizioni sono aperte sul sito, CLICCA QUI per partecipare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Settembre 2021, 21:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA