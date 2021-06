Il corpo di un uomo, di cui al momento non sono state fornite le generalità, è stato recuperato nel pomeriggio di sabato dai vigili del fuoco in una chiusa di un canale che rifornisce la centrale idroelettrica a Trezzo d'Adda (Milano). Il corpo si trovava in acqua da alcuni giorni. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Giugno 2021, 11:39

