​Milano, corpo decapitato e carbonizzato trovato in un rogo

Scoperta tragica, questa sera, a MIlano . Un corpo decapitato e carbonizzato è stato trovato dai vigili del fuoco in via Cascina dei Prati, poco distante dal Parco Walter Chiari, a Milano, al termine dello spegnimento di un rogo, probabilmente doloso, segnalato da una chiamata ai vigili del fuoco arrivata alle 22:15. Il corpo era vicino a un cassonetto di rifiuti al cui fianco si trovava una bombola di gpl che però non è esplosa.



Via Cascina dei Prati si trova nel quartiere della Bovisasca, alla periferia nord di Milano, e il cadavere decapitato e carbonizzato è stato rinvenuto in una sorta di discarica a cielo aperto al termine dello spegnimento di un incendio. Sul luogo, insieme ai vigili del fuoco, sono arrivati anche polizia e carabinieri. Ancora non è stato possibile capire se si tratti del corpo di un uomo o di una donna.

