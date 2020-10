Coprifuoco a Milano, Sala: «Noi sindaci lombardi contrari a didattica a distanza». Oggi incontro con Fontana

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo su Rtl 102.5, ha dichiarato la sua totale contrarietà alla sola didattica a distanza per le scuole superiori, stabilita ieri dall'ordinanza regionale. Un punto dell'ordinanza «uscita ieri un pò in velocità» - ha riferito Sala - che «è scappata» ai sindaci «concentrati sul tema del cosiddetto coprifuoco». Per questo i primi cittadini lombardi hanno chiesto al presidente della Regione di «rivedere» la questione.

«Oggi alle 13 incontreremo di nuovo in video il presidente Fontana. Lo voglio dire con chiarezza: siamo totalmente contrari alla sola didattica a distanza per le scuole e ci opporremo. In questo momento non ha senso: bisogna alternare didattica a distanza e presenza nelle scuole. Così dev'essere per tutti gli ordini di scuola. L'abbiamo appena riaperta, la scuola dev'essere l'ultima a chiudere», ha dichiarato Sala, promettendo di «difendere il diritto di stare a scuola» dei giovani, «con buon senso, perchè un pò di alternanza ci sta».

Rispetto all'incontro di oggi con il governatore, il sindaco di Milano ha aggiunto: «Noi ci opporremo e spero che (Fontana, ndr) la modifichi. Poi che prevalga il buon senso. Magari è scappata anche a lui, non lo so, però così non va bene. Ovviamente nessuno di noi ha la sfera di cristallo. Vedremo come andranno le cose, ma al momento no».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 10:39

