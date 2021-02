Coppia di bulgari ruba bancomat ad un'anziana al supermercato e fa shopping

Una coppia di cittadini bulgari è stata arrestata dai Carabinieri di Milano per tentato indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione. In particolare, i militari in servizio a Vimodrone (Mi) hanno notato un'auto con a bordo due persone, un uomo di 68 anni e una giovane di 23, con atteggiamento sospetto e hanno deciso perciò di procedere ad un controllo e successivamente ad una perquisizione personale e della macchina.

I due sono stati trovati in possesso di una borsetta, un mazzo di chiavi, 180 euro in contanti ed una carta bancomat intestata ad una donna anziana della provincia di Lodi. L'immediata attività d'indagine ha permesso di verificare che la coppia di stranieri, entrambi senza fissa dimora, che non ha fornito spiegazioni in merito al possesso della carta bancomat, aveva precedentemente effettuato due acquisti in un negozio (un televisore e un cellulare per una somma di circa 2.600 euro) nonchè due prelievi, tra il 17 ed il 18 febbraio, allo sportello bancomat per complessivi 500 euro.

Si è proceduto, così, a contattare la donna proprietaria della carta, un'italiana 76 anni, che ha confermato di essere stata vittima di furto del documento nella giornata precedente, in un supermercato. I due soggetti con precedenti specifici sono stati portati a San Vittore, in attesa della convalida.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 15:16

