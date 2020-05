Contagi, altalena lombarda: a sette giorni dalla riapertura totale nella regione salgono i contagi. Dati stabili a Milano

Milano tiene, la Lombardia cala un po’. E supera i 15mila morti. Per la Regione che più delle altre tiene d’occhio la curva epidemiologica in vista della riapertura del 18 maggio - quando si prevede che tornino in attività anche negozi al dettaglio e ristoranti - i dati di ieri non sono così confortanti.



REGIONE. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi registrati in Lombardia sono stati 364. Più del giorno prima, quando il dato era 282: un numero che aveva dato speranza dopo i 505 nuovi contagiati di sabato. Il nuovo aumento dei contagi (che porta alla cifra totale nella regione di 81.871), oltretutto con un numero di tamponi in linea con quello del giorno prima (7508 ieri contro i 7369 di domenica), peserà sull’esame a cui il governo sottoporrà ogni singola regione in vista del 18 maggio, quando ogni territorio avrà più autonomia decisionale sul piano aperture. Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono aumentati anche le vittime: ieri sono state 68, mentre domenica il conto si era fermato a 62. Il totale dei decessi è ora di 15.054 persone. Tra i dati “buoni” di ieri - nell’altalena estenuante del bollettino Covid - l’ulteriore diminuzione della pressione sugli ospedali: i ricoveri sono 5.397 rispetto ai 5.428 di ieri (-31). E dopo l’allarme di domenica tornano a calare i ricoveri in terapia intensiva: sono 341 (-7).



MILANO. La città resta nella sua limbo, con al curva che non si muove: ieri i nuovi contagiati sono stati in linea con quelli del giorno prima (erano 54): 52 nuovi casi, che portano il totale certificato da tamponi a 9071. Nella Città Metropolitana c’è invece un lieve aumento di casi: i nuovi positivi sono 114, contro i 104 del giorno prima. Resta la provincia con più casi della Lombardia: 21.490 persone.



PROVINCE. C’è la sorpresa Mantova: ieri ha registrato zero nuovi casi. Ci era già riuscita Sondrio, dove poi i contagi erano tornati a salire. Ma ieri la città della Valtellina ha avuto un solo nuovo caso. La crescita maggiore dei contagi (Milano esclusa) si è registrata a Brescia: +70 casi. Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Maggio 2020, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA