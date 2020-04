Contagi, nuova impennata: nella Città Metropolitana 463 casi nelle ultime 24 ore

Un’ombra su Milano, a sette giorni dalla Fase 2: dopo il calo della curva dei giorni scorsi, nelle ultime 24 ore i contagi sono tornati a salire. La curva del coronavirus conferma un andamento altalenante che consiglia massima prudenza anche dopo la fine del lockdown.



MILANO. Nella Città Metropolitana i contagi sono tornati al livello di venerdì. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 463, il doppio del giorno precedente (erano stati 219) e la metà dei casi registrati nell’intera Lombardia. Il totale dei positivi sale a 18.371. A Milano città nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 241: tre volte tanto il dato di sabato, quegli 80 casi che avevano fatto intravedere la fine del tunnel, un numero che non si registrava dalla prima decade di marzo. Il totale dei positivi in città è ora di 7788.



REGIONE. L’aumento dei contagi si registra anche nel totale dei casi della Lombardia: i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 sono 920. Il giorno prima si erano fermati a 713, contro i 1091 di venerdì. Ora nell’intera regione i positivi al Sars-CoV-2 sono 72.889. Più contagi ma meno decessi: in Lombardia ieri hanno perso la vita 56 pazienti, un terzo dei casi di sabato (163) e di venerdì (166). Era dal 7 marzo non si registravano così poche morti nell’arco di 24 ore: quel giorno in Lombardia erano morte 154 persone, con un aumento di 19 rispetto al giorno precedente. Dal giorno successivo, l’8 marzo, i decessi sono quasi è sempre stati sopra i cento, una sogli - anche psicologica - abbattuta solo ieri. Ora i decessi totali in Lombardia a causa del Covid-19 sono saliti a 13.325. Si conferma il trend positivo del ricoveri. I posti occupati in terapia intensiva sono stati 18 in meno rispetto al giorno prima, per un totale di 706. I ricoveri in altri reparti, considerati meno gravi, sono 8481, otto in meno rispetto a ieri. I dimessi sono in tutto 47.062, 890 in più da ieri.



LE PROVINCE. Milano guida la classifica per numero di nuovi contagiati. I dati sono altalenanti nelle altre province: scendono i casi a Brescia, Lodi, Pavia, Mantova e Sondrio, ma salgono a Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Monza e Varese. Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Aprile 2020, 04:00

