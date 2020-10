Emergenza Covid, oltre 400 studenti positivi in Lombardia. Il consiglio comunale di Milano chiede più test nelle scuole

Più test fra i banchi delle scuole milanesi. Il Consiglio comunale di Milano chiede di fare più test per il Covid nelle scuole milanesi e di implementare con un più alto numero di istituti lo studio di sieroprevalenza già realizzato in 14 scuole dall'Università degli studi di Milano, con l'ospedale Fatebenefratelli Sacco e con il pediatrico Buzzi.

L'aula ha infatti approvato l'ordine del giorno, a prima firma del consigliere del Pd, Alessandro Giungi, che chiede di ampliare la sperimentazione visto anche il fatto che la Regione Lombardia il 22 settembre «ha informato che i casi di studenti positivi al coronavirus nelle scuole lombarde erano 439» e che «al 26 settembre erano ben 90 le classi in quarantena nelle scuole lombarde», mentre a Milano e Città metropolitana 14 studenti erano positivi al Covid e 16 in Provincia.

Numeri questi per cui l'aula di Palazzo Marino invita sindaco e giunta, in collaborazione con Regione Lombardia, Ats, Ufficio regionale scolastico e le strutture sanitarie coinvolte nello studio, «a individuare altri istituti scolastici anche consultando i Municipi», a «estendere anche al personale didattico e di servizio lo studio di sieroprevalenza» e a promuovere «ulteriore e analoghi studi di screening». Infine l'ordine del giorno chiede di «aumentare il personale Usca e i presidi in cui eseguire i tamponi dedicati alle scuole». Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 20:27