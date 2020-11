La Milano dell'arte nel salotto di casa in prima serata: ecco Connessioni culturali

Il Covid ci ha cambiati per forza, anche nello sguardo sulla città. E allora perché non riscoprire Milano? Città di fascino e di solitudine, giardino metropolitano e prigione, ideale o delusione. Connessioni culturali – realizzato dall’Associazione MuseoCity con Milanoguida – è una serie di quattro incontri virtuali alla scoperta di Milano, uno stimolo a pensare in positivo, armati della forza della cultura.

Approfondimenti, visite virtuali, per promuovere il patrimonio museale e culturale, sono disponibili da oggi al 15 dicembre (gratis), in una sorta di tour forse “impalpabile”, eppure capace di toccare l’anima. Veri incontri di gruppo online, le Connessioni culturali offrono agli iscritti una partecipazione attiva, con scambi di idee e commenti insieme alla guida di turno e in compagnia di artisti, opere d’arte ed edifici straordinari, rendendo l’arte accessibile a tutti in totale sicurezza. Il primo tour questa sera alle 21 è dedicato a Il Quarto Stato, forse il più celebre dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo conservato (a 100 anni dall’acquisto da parte del Comune con sottoscrizione pubblica) al Museo del 900. Il grande dipinto ha una storia che attraversa le passioni e gli ideali del Novecento, le correnti e gli stili artistici dell’epoca e il privato dell’autore.

Martedì prossimo La Sala delle Asse al Castello Sforzesco porta al cospetto di uno dei grandi capolavori che Leonardo da Vinci ha lasciato a Milano, restituito ai milanesi grazie che un paziente lavoro di restauro per i 500 anni della morte dell’artista (non ancora concluso) che mostra cosa dovesse essere quell’idea di foresta immaginifica. L’8 dicembre si passeggia nella Milano scomparsa curiosando fra fotografie e quadri del XIX secolo. A chiudere, il 15 dicembre, i Dialoghi tra arte e architettura milanese 1930 -1960, tour tra le facciate degli edifici novecenteschi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA