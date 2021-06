Bar e ristoranti, da oggi tutti dentro. Acampora: «Corsa alla prenotazione dei tavolini già da una settimana»

Da oggi si torna a mangiare, a bere un caffè, a sorseggiare un cocktail anche all’interno dei locali. Non più solo nei dehor. «E la corsa a prenotare un tavolo al chiuso è partita. Già da una settimana riceviamo le telefonate dei clienti», racconta Fabio Acampora, vicepresidente dell'associazione dei pubblici esercizi di Milano (Epam) e titolare di otto locali, fra ristoranti e lounge bar. «Significa un ritorno alla normalità con un aumento del fatturato, rispetto a queste settimane, del 50%», aggiunge. Anche i bar e i ristoranti finora penalizzati, perché non potevano permettersi uno spazio esterno (circa la metà di quelli milanesi), da oggi alzano le saracinesche. Il che significa la ripartenza per 22mila imprese. «Una boccata di ossigeno», secondo Confcommercio. La voglia diffusa è quella di poter ricominciare a lavorare, in sicurezza, e guardando con un po' più di fiducia al futuro. «L’accelerazione delle vaccinazioni ha cambiato la psicologia delle persone, che si sentono più sicure. Non ci saranno timori nel mangiare al chiuso», dice il segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri. «Prima del 2023 sarà impossibile tornare a numeri pre-Covid, ma le riaperture di domani si portano dietro grande entusiasmo, oltre che un contributo logistico mettendo tanta gente seduta, quindi in condizioni presidiate». «Un’altra vita - commenta poi Acampora - soprattutto in vista dell’allungamento del coprifuoco, dal 7 giugno, a mezzanotte, che ci consente due turni di cucina, compensando in parte la perdita dei posti a sedere a causa del distanziamento anti-contagio». Secondo l’analisi su base mensile dell’Ufficio studi di Confcommercio Milano, la riapertura anche degli spazi all’interno vale 109 milioni di euro in più, con il coprifuoco alle 23; 184 milioni se a mezzanotte, stile Cenerentola. Per molti gestori è l’ultima chiamata dopo mesi di difficoltà e il rischio di fallimento per un locale su tre. Ancora meglio quando, forse dal 14 giugno, la Lombardia potrebbe essere promossa in zona bianca, senza limiti di orario.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Giugno 2021, 07:56

