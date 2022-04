Martina Beltrami: «Da Amici al mio primo album, un viaggio tra vittorie e sconfitte»

Da Amici ai concerti per presentare il suo primo album. La cantautrice Martina Beltrami, dopo un esordio promettere al talent di Maria De Filippi e un singolo, Luci accese, che nel 2020 l’aveva portata nelle prime posizioni delle classifiche di streaming e al primo posto su iTunes, pubblica il suo primo album, Cara me. Forte di un seguito di fan appassionati della sua sincerità senza filtri nonché uno dei volti italiani della campagna globale di Spotify Unlike Any Other dedicata agli artisti appartenenti alla comunità Lgbtqia+, Martina Beltrami proporrà dal vivo le sue canzoni domenica alla Santeria Toscana 31 (viale Toscana 31, ore 21, biglietti da 23 euro).

Ci presenta Cara me?

«Questo disco è una grande coccola verso me stessa. Non ero abituata a mettermi al primo posto, invece bisogna darsi agli altri senza trascurarsi. Cara me è un viaggio introspettivo di cui sono contenta, un percorso tra vittorie e sconfitte. Per farlo mi sono presa del tempo, due anni e mezzo, tre. Sì, c’è stata la pandemia ma ci ho lavorato tanto perché intendevo portare nelle canzoni le sensazioni che volevo ricordare».

Cosa proporrà durante il concerto?

«Sono trepidante perché sarà la primissima data di altre che arriveranno. Sono felice perché mi sembra che la situazione Covid inizi ad andare verso la sua fine, c’è l’idea finalmente del “ricominciare”. In scaletta nel concerto ci saranno tutte le canzoni di Cara me, sul palco ci saremo io, il chitarrista e il batterista, per un live molto intimo e semplice come sono io. Farò qualche cover, molto acustica. Sono certa che con il pubblico ci sarà un bello scambio».

Si capisce che questa data sarà speciale, ma non è la prima volta che lei si esibisce a Milano.

«No, ho aperto il concerto di Noemi al Carroponte e ho cantato al Parco Tittoni di Desio, e nonostante il distanziamento tra il pubblico è stato molto bello. Non ho mai fatto un concerto libero, senza regole anti Covid, questa è la prima volta. Inoltre presenterò il mio primo album, cosa che mi dà una carica emotiva particolare, e poi ancora verranno ad ascoltarmi persone da tutta Italia, che si sono dovute spostare impegnandosi anche economicamente: a loro non posso che dire un enorme grazie».

