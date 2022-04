Milano, il Radio Italia Live torna in piazza Duomo

Ferruccio Gattuso La musica in piazza, il pop che sale alto nel cielo di Milano. Dopo due anni. Torna in Duomo - finito un letargo forzoso dovuto alla pandemia - Radio Italia Live: il grande show dal vivo, atteso il 21 maggio, richiamerà come di tradizione un nutrito cast di artisti (ben quindici: record nella storia dell’evento), accompagnati da sessanta elementi della Mediterranean Orchestra diretta da Bruno Santori.

I PROTAGONISTI I nomi attesi sono, in ordine alfabetico, i seguenti: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. A condurre lo spettacolo, dettare i tempi e distribuire buon umore (da veterani: per loro è l’ottava volta) ci saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. «Lo faremmo gratis, ma visto che ci pagano, e anche bene, meglio così», il loro commento ironico. Quest’anno l’edizione è particolarmente speciale: si festeggia il 40esimo compleanno di Radio Italia e il decennale della manifestazione.

IL PRIMO LIVE Per presentare quello che «è il primo grande evento in assoluto all’aperto a Milano», forse il primo capitolo di ciò che si annuncia come la definitiva ripresa, c’è anche il sindaco Beppe Sala: «Radio Italia Live è la storia di un successo – ha spiegato alla presentazione dell’evento a Palazzo Marino – Con la sua copertura mediatica via radio, tv, social diventa un modo per portare Milano ovunque». Difatti lo show - che nell’edizione 2019 fu vista da ben nove milioni di spettatori - verrà trasmesso in diretta da Radio Italia e, in tv, da Sky con le affiliate Now Tv e Tv8. «La bella stagione – ha aggiunto Sala - sarà speciale in città: gli eventi dell’Estate Sforzesca saranno particolarmente ricchi. Nonostante questi siano tempi difficili, dopo la pandemia e con la tragedia della guerra in Ucraina, è giusto che Milano cerchi di avere finalmente momenti di svago, senza perdere quella consapevolezza che è uno dei segni distintivi dei milanesi».

LA SICUREZZA La riapertura di piazza Duomo a un evento con migliaia di spettatori è un’occasione è fatta nella consapevolezza di quanto accadde a Capodanno, con le rapine e i casi di violenza. «Le procedure per la sicurezza saranno standard - ha sottolineato Sala - Ci sarà qualche attenzione in più, che significa una maggiore presenza delle forze dell’ordine. Da questo punto di vista sono abbastanza tranquillo, ma ne parleremo a lungo con prefetto e questore». Di suo il presidente di Radio Italia Mario Valenti aggiunge: «La normativa creata dopo i fatti di Torino del 2017 (quando il panico si scatenò in piazza San Carlo durante la proiezione della finale di Champions League in cui giocava la Juventus, e morì una persona, ndr) dà ampie garanzie».Il 21 maggio. Radio Italia Live. Piazza Duomo. Ore 20.30. Ingresso libero, informazioni www.radioitalia.it.

