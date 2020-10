«Sono rock e virtuoso del piano». La doppia anima di Matthew Lee al Blue Note

Un ribelle rock nei panni del pianista classico. Ai tempi Matteo Orizi, in arte conosciuto come Matthew Lee, è il musicista attuale che sa mischiare nei brani l’animo più intimo e romantico con quello più fuori dalle regole. Lo fa con il suo pianoforte, con la voce, con la naturale propensione per la tv alla quale ha prestato volto e arte (Cavalli di Battaglia, Edicola Fiore, L’anno che verrà).

Il musicista pesarese - a gennaio 39 anni - si conferma tale anche con il nuovo disco: lo intitola ROCK’N’LOVE, appena uscito per Decca Records/Universal Music Group, anticipato dal singolo omonimo in duetto con Paolo Belli, e sono undici tracce “tutte suonate”, di cui 4 cover italiane (Rita Pavone, Gino Paoli, Ornella Vanoni, Jimmy Fontana), registrate in tre mesi e senza uso di musica elettronica. Il tour è spostato al 2021, e nel frattempo è uno dei protagonisti in calendario al Blue Note di Milano per due date domani e sabato 3 ottobre con Swing, Rock & Love.

Non è solo un disco romantico…

«Ma anche rock, blues, soul, country, swing. Ci sono io in tutte le mie vesti, comprese quelle da crooner. Volevo fosse un disco che mi rispecchiasse e che potesse essere per tutti. Mainstream, insomma, con un suono moderno e non antiquato. Per quello mi sono affidato alla produzione artistica di Brando. Di 40 tracce, ne abbiamo scelte 7 più 4 cover. Il disco era già pronto a marzo, ma causa pandemia che ha distrutto l’industria musicale, eccolo qui, adesso».

Tutto spostato di mesi: live, dischi… Non si rischia di mettere troppo poi nel calderone?

«A me un periodo di fermo ha fatto bene. Facevo 120 date l’anno ed ero sempre in viaggio. Credo e spero che lo spostamento si traduca solo in qualità e voglia di tornare ai concerti dal vivo. Sono dell’idea che il live streaming vada bene ma solo se c’è un’urgenza. Il concerto vero è quello dal vivo. Il resto sono surrogati».

Ma è vero che è stato radiato dal Conservatorio?

«Ebbene sì. Stavo frequentando l’ottavo anno al Rossini di Pesaro, ma avevo le mie idee “rock”. La disciplina è stata fondamentale e devo tutto al conservatorio, ma ho rabbia: ero giovane, facevo la cosa più bella del mondo, e i maestri non mi hanno capito. Urge uno svecchiamento da questo punto di vista».

La tv?

«Mi piace un sacco. Ne farei più di quello che ho fatto. E la rifarò (spero a breve)».

In Rai?

«Spero in Rai».

Se le dico un nome, Fiorello. Lei cosa risponde?

«È il numero uno nella mia lista di contatti. Il primo che chiamo per fargli ascoltare qualcosa».

