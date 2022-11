Boosta post Subsonica tra electro e piano: «Sarà un live set sfiancante»

di Francesca Binfarè

Incontro tra elettronica e pianoforte: così si può riassumere il live di Boosta (Davide Dileo, cofondatore e tastierista dei Subsonica) e il suo attuale percorso discografico da solista. Post piano session – Tape 3 è la pubblicazione più recente, che segue i tape 1 e 2 e sarà seguita da altre tre uscite: le composizioni sono strumentali e si muovono, appunto, tra piano ed elettronica. Il Post piano session tour si divide tra club e teatri. A Milano arriverà domenica 6 novembre al Biko.

Le Post piano session erano state pensate per un concept album che ha poi diviso in 6 parti?

«Quando ho iniziato a scrivere avevo la libertà di comporre senza pensare a un disco. Questo è un viaggio di cui sono orgoglioso, che non è da consumare in fretta. Ho scelto di far uscire 6 ep divisi per “area di competenza”: sono tappe che partono dalla sintesi tra elettronica e pianoforte e si chiudono con l’ultimo ep che uscirà il 30 dicembre con il pianoforte che torna a fare il pianoforte, tra melodia e armonia».

Come sarà il live?

«A questo tour non verrà tutto il pubblico dei Subsonica ma lo so, sono in pace. So anche che ci sono persone che hanno bisogno di ascoltare quello che sto facendo, e lo fanno con attenzione. Sono 4 o 5 anni che faccio concerti con il pianoforte e ottenere il silenzio partecipato di un auditorium vale un applauso. “Mi sono perso ascoltandoti” è un complimento fantastico. Al Biko il pubblico dovrebbe essere seduto, come in tutte le date; se non lo fosse lo farò sedere io».

In scaletta ci saranno i tre Tape?

«Anche Facile, album del 2020 che ha dato l’avvio a questo percorso. Farò pezzi di Post piano session, anche dei volumi che usciranno. Il concerto è un live set, comincia e finisce, è un flusso senza pause. Per me è impegnativo fisicamente ma mi piace l’idea che le persone lo percepiscano come delicato, anche se ha momenti molto potenti».

