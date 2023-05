Diana Krall con il suo piano stasera è in concerto agli Arcimboldi. La jazzista canadese propone tutti i suoi successi insieme ai brani di This Dream of You, il suo ultimo album, uscito nel 2020. Diana Krall, 58 anni, sposata con Elvis Costello, è cresciuta in una famiglia di musicisti e giovanissima, a 15 anni, ha debuttato come pianista in un locale della sua città.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 06:00

