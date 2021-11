Nuovo stadio, via libera dal Comune: meno cemento e più verde. Cantiere dal 2024

Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 apriranno i cantieri del nuovo San Siro “griffato” Milan e Inter, con la posa delle prima pietra. I lavori termineranno dopo tre anni, nel 2027, quando si giocheranno le prime partite. Ancora cinque anni, dunque, per vedere i primi gol. Il nuovo stadio non sarà quindi pronto a febbraio del 2026, quando la fiaccola olimpica entrerà nel vecchio Meazza segnando l’apertura dei Giochi invernali: quella festa in mondovisione sarà, ma sarà l’ultimo grande evento prima di mandare in pensione lo storico impianto. Si è sbloccata la partita del nuovo stadio. L’intesa si è trovata nel vertice di venerdì a Palazzo Marino, quando al tavolo con il sindaco Giuseppe Sala c’erano il presidente rossonero Paolo Scaroni e il Ceo Inter Alessandro Antonello. Il nodo si è sciolto.

TAPPE I club hanno accettato di tagliare le volumetrie delle opere attorno all’impianto e si torna ai limiti originari del Pgt per le residenze, gli uffici, il centro commerciale, quindi un indice di edificabilità di 0,35 mq/mq, che è la metà rispetto allo 0,70 sparato dai club. Tradotto: meno cemento, più verde, più sport e più intrattenimento. E una parte del Meazza che sarà conservato. Ora si deve procedere in fretta con le mosse successive. Il primo passo lo farà l’amministrazione comunale: «La giunta procederà a deliberare il pubblico interesse», ha confermato Sala, sottolineando che avverrà «rapidamente», già nelle prossime settimane. È l’atto formale per dare il via all’iter.

INTER E MILAN Entro l’anno sceglieranno il progetto vincitore: la “Cattedrale” degli statunitensi di Populous (il favorito a oggi) o gli “Anelli di Milano” di Manica e Cmr Sportium. Il “disegno” definitivo sarà ritoccato per rispettare le condizioni del Comune. Le tappe successive dipendono dalla Legge sugli stadi: dopo la presentazione del progetto dovrebbero trascorrere 180 giorni. Altri 90 per la gara pubblica. Poi, la scelta delle imprese, le bonifiche, i permessi. E si arriva al 2024.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 06:20

