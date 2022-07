Milano, 5 milioni di incentivi dal Comune per rottamare i veicoli più inquinanti

di Simona Romanò

Il ricambio dei veicoli più inquinanti è più facile ed economico con i nuovi incentivi del Comune. Soprattutto per coloro che hanno il reddito Isee al di sotto dei 20mila euro. Posticipato, inoltre, il divieto di ingresso in Area C e B per i diesel Euro 5 se il proprietario ha già avviato l’acquisto di un’auto nuova. Palazzo Marino ha stanziato cinque milioni di euro per un bando che, accessibile da settembre, sostiene l’acquisto di un mezzo a basso impatto ambientale (autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori lettrici, ibridi e a benzina fino euro 6 il cui prezzo non superi i 45mila euro) a fronte della rottamazione di uno inquinante: due milioni sono riservati alle imprese e tre milioni per cittadine e cittadini residenti a Milano, con contributi maggiorati per i redditi inferiori.

ISEE & CONTRIBUTI «Abbiamo scelto di differenziare il contributo in base all’Isee, perché vogliamo facilitare coloro che hanno meno possibilità economiche, ampliando quindi la platea dei beneficiari», spiega l’assessora alla Mobilità, spiega Arianna Censi. Grande attenzione per i nuclei meno abbienti. Il contributo infatti sarà maggiorato del 30% per coloro che hanno un reddito Isee fino a 12mila euro; del 25% per Isee tra 12 e 15mila euro; del 20% per la fascia tra 15 e i 20mila euro. Inoltre, sono ammesse al contributo le domande per un acquisto che è stato già sostenuto, ovvero «tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022». E fino ad esaurimento dei fondi.

DIVIETI AREA B e AREA C Viste le difficoltà a entrare in possesso di una nuova auto in breve tempo, il Comune modifica le regole per l’ingresso in Area B e in Area C, prevedendo «una posticipazione del divieto di accesso per i proprietari di Euro 5 diesel che hanno già provveduto, o provvederanno entro il 15 settembre, a comperare un veicolo “pulito”». La proroga è valida fino alla consegna del nuovo mezzo, comunque, non oltre il 30 settembre 2023 e si applica anche a tassisti e Ncc. «Dobbiamo tenere conto di una situazione emergenziale e tutelare coloro che stanno facendo scelte ecocompatibili: non devono pagare per ritardi non imputabili alla loro volontà», precisa Censi.

GIÀ ROTTAMATI A Milano, nel 2020, sono stati messi a disposizione dei cittadini, in più trance, 8,5 milioni di euro, grazie ai quali sono stati rottamati 794 veicoli fortemente inquinanti e acquistati 1.791 nuovi a basso impatto ambientale. È il bilancio del Comune. Nel dettaglio: sono state comperate 689 ibride, elettriche o bifuel, 230 scooter elettrici, 842 bici e 30 cargobici elettriche.

