Dal Castello al Corvetto, nove progetti per nove Municipi: restyling di case, piazze e verde

Programma “d’autunno” per rimettere a nuovo Milano. tra piazze, case popolari, verde. Sono coinvolti tutti i Municipi: da piazza Castello al Corvetto, da San Siro al Niguarda. «Grazie alle opportunità del Pnrr e dei fondi europei stiamo realizzando interventi fondamentali per riqualificare alcuni plessi di edilizia residenziale pubblica e migliorare la qualità dell’abitare per tanti inquilini», aveva spiegato l’assessore alla Casa, Pierfrancesco Maran. «Contestualmente stiamo trasformando significativi spazi pubblici e in autunno consegneremo alla città la nuova piazza Castello».

RIVOLUZIONE CASTELLO

A novembre prevista la fine cantiere con la piazza che avrà una grande area pedonale e verde. Sono stati realizzati tre filari di alberi, con l pavimento in granito bianco di Montorfano e nuovi arredi. È stata completata anche la riqualificazione di via Beltrami e la sistemazione del lato di via Lanza e via Quintino Sella con la sostituzione dell’asfalto con calcestre (tipo ghiaia fine compatta).

MUNICIPI 2 E 3

Stanziati 24,2 milioni attraverso i finanziamenti europei dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la riqualificazione di quattro caseggiati in via Sant’Erlembaldo 2 (Municipio 2) fra miglioramento energetico, superamento delle barriere architettoniche, sistemazione dei cortili e allestimento di nuove aree gioco.

PIAZZA DELL’ASSUNTA

Nuova vita per la piazza al Vigentino (Municipio 5) che avrà una nuova pavimentazione e moderni arredi urbani. MUNICIPIO 6 È iniziata a giugno la demolizione del primo dei tre palazzi in via dei Giaggioli 7, 9 e 11 che saranno completamente riqualificati in tre anni: 57,5 milioni per creare 175 alloggi e riorganizzare gli spazi pubblici al Giambellino.

MUNICIPIO 7

Sarà dato un nuovo volto al quartiere San Siro con una radicale rigenerazione urbana che comprenderà anche il nuovo commissariato. Costo? 6,6 milioni.

MUNICIPIO 8 e 9

Ultima fase dei lavori in Santorre di Santarosa in fondo a viale Espinasse e tre interventi al Niguarda per 15 milioni: lo stabile abbandonato in via Pianell 15 sarà ricostruito entro 31 marzo 2026 per destinarlo a famiglie fragili, studenti e giovani lavoratori.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 07:25

