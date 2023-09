Milano, stretta del Comune sulla movida in zona Porta Venezia. A mezzanotte stop dehors

di Simona Romanò

La movida si fa più “corta” per arginare comportamenti sfrenati. In Porta Venezia diventa stile Cenerentola, con lo stop ai tavolini all’aperto e all’asporto a mezzanotte: tempo almeno 15 giorni per raccogliere i pareri dei commercianti e poi via libera alle nuove regole.

MEZZANOTTE A CASA Su alcune situazioni «particolarmente critiche», come quella delle strade vicine a via Melzo e via Lazzaretto, «anche per rispondere al tavolo per la sicurezza urbana della Prefettura», Palazzo Marino ha deciso di procedere «con un’ordinanza che, per 30 giorni, disporrà il divieto di vendita e somministrazione per asporto di alimenti e bevande di qualsiasi tipo, alcoliche e analcoliche, e di utilizzo dei dehors per qualunque attività da mezzanotte alle 6 del mattino». Il divieto riguarderà «tutte le tipologie di esercizi pubblici, di vicinato, attività artigianali, commerciali e distributori automatici». I clienti dovranno rimanere all’interno dei locali.

LA STRETTA «Non vogliamo penalizzare il divertimento, né le attività lavorative e imprenditoriali», dichiara l’assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. «Dobbiamo però consentire ai residenti il riposo e a tutti i cittadini di usufruire di uno spazio pubblico in sicurezza, garantendo viabilità, passaggio delle ambulanze e controlli delle forze dell’ordine per prevenire i reati».

NO DEI GESTORI «Chiederemo un incontro con l’amministrazione, perché l’uso dei dehors non è generatore di malamovida che, invece, è frutto di tanti altri comportamenti scorretti che andrebbero sanzionati, come, per esempio, i venditori abusivi di alcolici», attacca Carlo Squeri, segretario di Epam (Associazione pubblici esercizi). Anzi, «i dehors aiutano a governare la movida, perché chi è seduto ai tavolini è comunque un cliente del locale e può essere gestito più facilmente in termine di schiamazzi». E ancora: «Non si creda che, una volta chiusi i dehors, gli avventori vadano a casa, a letto, bensì continueranno a stare in strada». Squeri è contrario anche allo stop all’asporto dopo mezzanotte, «perché si vanno a colpire solo i pubblici esercizi».

