Milano, dalle piazze alla rete elettrica: partono i cantieri estivi

Agosto, Milano si svuota di residenti e traffico, è tempo di cantieri. Lavori in calendario: piazza Bacone, Maggi e Amendola.

RIQUALIFICAZIONE Nuovo volto per piazzale Bacone, che sta poco distante corso Buenos Aires verso loreto, e per le vicine vie Spontini, Monteverdi, Matteucci e Paracelso. Due i tempi dell’intervento. Da oggi a settembre la prima fase; fino a fine agosto riasfaltatura, segnaletica e viabilità nuove, con il senso unico in via Spontini direzione Bacone e la variazione della sosta, che diventa a lisca di pesce. Istituita la zona 30 e ricuciti i percorsi ciclabili. A settembre si aggiungeranno le rastrelliere ed elementi di arredo. Il secondo tempo parte nel 2022, con la riqualificazione strutturale che comprende anche la connessione tra corso Buenos Aires e piazza Lima a piazza Piola, il riordino della viabilità e la connessione ciclabile completa, oltre alla rimozione dei binari in disuso.

CANTIERI Tra i “classici” cantieri estivi, quello di piazza Maggi dove si sta ripristinando il muro in cemento della rotatoria e del guard-rail distrutti due mesi fa, quando un automobilista si schiantò e morì. Il cantiere prosegue fino a fine agosto e comporta il restringimento della carreggiata alla rotonda. «Ci saranno alcuni disagi, ma al termine dei lavori la situazione sarà migliore per tutti. I lavori non dureranno oltre la fine del mese di agosto», ha assicurato l’assessore alla Mobilità Marco Granelli. In piazza Amendola, invece, si chiude l’incrocio (salvo il flusso di traffico da via Domenichino direzione viale Monte Rosa e autostrade) per lavori urgenti sulla galleria M1 Amendola-Lotto. Sono deviate alcune linee di superficie: il bus 68 che, in direzione Bergognone, devia e salta le fermate di via Silva e via Monte Rosa (in direzione Bonola M1, invece, il percorso non cambia); per la sostitutiva notturna M1 i bus in direzione Sesto Fs deviano e fanno la fermata di Lotto M1 e M5 più indietro, prima di viale Migliara in corrispondenza di quella della linea 91.

RETE ELETTRICA Al Giambellino fino a settembre lavori di rinnovo e ammodernamento della rete elettrica di Unareti per completare la rete elettrica di media tensione in uscita dalla cabina primaria di San Cristoforo che percorrerà via Giambellino.

PROGETTI FUTURI Per piazza Cincinnato i residenti «hanno raccolto le firme per chiedere che anche la loro piazza sia interessata da lavori di riqualificazione», ha spiegato Pierfrancesco Maran, assessore alla Mobilità. «Ho chiesto agli uffici comunali di iniziare a lavorare a un progetto». Le piazze «sono il cuore dei quartieri, in questi 10 anni ne abbiamo ormai riqualificate più di 100 e dobbiamo assolutamente proseguire».

