Dopo le polemiche politiche degli ultimi giorni la consigliera comunale del Partito democratico, Sumaya Abdel Qader, ha deciso di ritirare la sua disponibilità a ricoprire l'incarico di presidente della commissione Cultura del Comune di Milano, di cui è già vice presidente.



La consigliera, la prima di fede islamica nel Consiglio comunale della città, ha comunicato la sua decisone in una nota. «Per non prestarmi alle inutili e sterili strumentalizzazioni di questi giorni emerse intorno al mio nome ho deciso di ritirare la mia disponibilità a ricoprire l'incarico di presidente della commissione cultura - ha spiegato - A volte ci troviamo a dover scegliere tra ciò che è giusto e meritorio e ciò che è opportuno fare. È giusto e credo di meritare la presidenza della commissione Cultura, ma umilmente riconosco che non sia politicamente opportuno, oggi. Non voglio prestarmi a chi intende usare il mio impegno politico per dividere e rafforzare paure e pregiudizi».



Il gruppo consiliare del Partito democratico al Comune di Milano ha espresso in una nota «solidarietà alla consigliera Sumaya che ha dovuto subire in questi giorni molti attacchi gratuiti, spropositati, spesso solo frutto di ignoranza e opportunismo politico», per la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della commissione Cultura di Palazzo Marino. «Rivendichiamo la piena legittimità della proposta che abbiamo avanzato. Al contempo non possiamo che prendere atto della scelta della consigliera Sumaya di ritirare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di presidente della commissione Cultura - si legge nella nota -. Una scelta improntata alla volontà, in perfetta linea con la sua cultura politica di pace e dialogo, di non prestarsi a divisioni e strumentalizzazioni. Nei prossimi giorni ci confronteremo in maggioranza per definire una nuova proposta di presidenza». «Molte delle critiche emerse in questi giorni purtroppo fanno leva su pregiudizi che certo continueremo a combattere, pregiudizi sterili che inquinano la qualità del dibattito politico e culturale», conclude la nota.

