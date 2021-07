Nuovo Museo del 900, un ponte trasparente per unire i due edifici dell'Arengario

Una passerella aerea trasparente e reversibile per collegare i due edifici dell’Arengario e “allargare” gli spazi espositivi. Il Museo del Novecento raddoppia e si arricchisce di un centinaio di opere dagli anni Ottanta in poi donate da una mecenate milanese, Giuseppina Antognini. E se la passerella fosse bocciata dalla Sovrintendenza c’è l’ipotesi alternativa: collegamento a terra attraverso la creazione di una piazza-cortile in relazione con piazza Duomo.

Sono le due soluzioni pensate dal team di progettisti che ha vinto il concorso "Novecentopiùcento" pubblicato a dicembre 2020 dal Comune, che ha come capogruppo l’architetto Sonia Calzoni, insieme con Pierluigi Nicolin, Ferdinando Aprile, Giuseppe Di Bari e Bruno Finzi.

L’idea della passerella crea qualche dubbio ai funzionari della Soprintendenza, che dovrà valutare il progetto, ma quella pensata dal team vincitore è reversibile, e vista dall’Ottagono della Galleria si poggia sul tetto dell’edificio basso senza spezzare la vista della Torre Martini. «Agganciata alle travi e può essere rimossa - ha spiegato l’architetto Calzoni - inoltre, è previsto un collegamento a piano terra». Non solo. Il Museo si amplierà anche grazie alla generosità di Giuseppina Antognini che donerà al Museo 5 milioni di euro e un nucleo di preziose opere del XX secolo. Ci saranno tra gli altri un Crepuscolo di Unmberto Boccioni, così speciale che guarda allo sviluppo della città e della periferia milanese. Poi anche Sironi, De Chirico, Severini, questo aggiunge valore al percorso che abbiamo fatto con molta passione», ha spiegato la direttrice del Museo Anna Maria Montaldo. «Era desiderio da sempre quello di riunire i due edifici dell’Arengario, un’aspettativa della città che si realizza». «La commessa è diventata una scommessa», ha aggiunto il direttore direzione Cultura Marco Minoja. Nel secondo Arengario al piano terra, nello spazio porticato troveranno spazio un bookshop, una caffetteria con tavolini, mentre nel mezzanino verrà realizzato un auditorium. I piani museali, che si trovano su 4 livelli ricavati sopra lo spazio porticato, potranno ospitare oltre un centinaio di opere, con un percorso che proporrà nuove letture e confronti a partire dagli anni Ottanta fino alle esperienze più attuali.

Data di fine lavori il 2026, per i Giochi invernali Milano-Cortina.

