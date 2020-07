Compra i jeans on line, ma arriva l'hashish

Un banale scambio di pacchi è costato le manette a un giovane pusher di 24 anni che usava inconsapevoli corrieri espressi per consegnare la droga a domicilio ai propri clienti. L'inizio della sua fine è quando una ragazza di 27 anni ha aperto il pacco appena arrivato a casa: ha ordinato on line un paio di jeans, ma nella scatola ha trovato un chilo e mezzo di hashish. È accaduto lunedì scorso.

Poco dopo la consegna, la ragazza ha ricevuto la telefonata del destinatario vero del pacco stupefacente: si è trovato in mano i jeans e propone uno scambio di merci. La ragazza è andata dritta al commissariato Greco-Turro, in via Perotti, ed ha raccontato la vicenda. I poliziotti hanno fatto scattare la trappola: la ragazza ha fissato l'incontro con il destinatario del pacco davanti all'ufficio postale di viale Suzzani. Ma allo scambio si sono preserntati anche i poliziotti: appena il 24enne ha rivendicato la proprietà del pacco, lo hanno arrestato. Ultimo aggiornamento: Friday 24 July 2020, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA