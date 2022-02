Milano, commando armato sfonda il bancomat Esselunga con l’auto- ariete

Un commando di quattro rapinatori, nella notte tra venerdì e sabato 26 febbraio, ha messo il segno il colpo architettato a tavolino. Ma qualcosa è andato storto: due banditi arrestati in flagranza e due ancora in fuga. Avevano un arma rubata 14 anni fa durante una rapina in banca a Cesano Boscone.

DINAMICA Prima hanno sfondato una serranda dell'Esselunga di via delle Industrie a Corsico, nel milanese, poi hanno cercato di far esplodere il bancomat con due bombole di acetilene. A quel punto, però. i dispositivi di sicurezza, hanno subito inviato la segnalazione al 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Corsico e i militari del nucleo radiomobile.

ARRESTI Due banditi italiani di 43 e 37 anni, entrambi residenti in due campi nomadi di Milano, sono stati arrestati dai carabinieri mentre altri due presunti complici sono riusciti a far perdere le loro tracce.

IL COLPO “QUASI PERFETTO” Erano arrivati davanti al supermercato con due auto e un furgone, tutti rubati nei giorni scorsi tra Pero (Milano) e la provincia di Como. Una 500L è stata usata per sfondare una porta del magazzino, il furgone per bloccare l’accesso ad una strada laterale, cosi da rallentare anche l’arrivo delle forze dell'ordine. Il terzo mezzo, invece, era pronto per la fuga. Ma I dispositivi di sicurezza hanno permesso alle forze dell'oridne di sventare l'assalto.

