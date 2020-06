Milano, colpo alla movida: chiudono il Circolo Ohibò e il Bobino. «Colpa della pandemia»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 14:16

Brutte notizie per la movida milanese. Due locali storici di Milano, il Circolo Ohibò e il Bobino, chiuderanno infatti per le conseguenze economiche legate alla pandemia di coronavirus: a rendere nota la notizia sono stati gli staff dei due locali sulle rispettive pagine Facebook.L’annuncio ha colpito i clienti affezionati dei due locali, e anche il sindaco Beppe Sala, che secondo quanto raccontato proprio dallo staff del Circolo Ohibò, avrebbe telefonato per manifestare la sua vicinanza. «Con infinita tristezza dobbiamo annunciarvi che il nostro amato circolo è costretto a chiudere i battenti - si legge nel post - L’emergenza sanitaria ci ha piegato. Abbiamo provato in tutti i modi a resistere, ma per noi che siamo un’associazione no profit, nonostante il canone d’affitto agevolato, è stato impossibile sopravvivere senza entrate e rialzarci».«Casa è dove puoi ballare con qualcuno e la danza è vita - si legge invece nel post del Bobino - il mood del Bobino Club è ben raffigurato in questa citazione di Stephen King e avendo smesso da circa quattro mesi di danzare abbiamo deciso da oggi, considerando la situazione attuale, che lasceremo la nostra casa di Alzaia Naviglio Grande 116 sospendendo la programmazione. Vi aggiorneremo a breve sul nostro futuro». Non è chiaro dunque se il Bobino abbia qualche speranza di riapertura: ma per la città e i suoi abitanti, non sono certamente buone notizie.