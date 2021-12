Milano, code e lunghe file davanti alle farmacie per i tamponi

Con l'arrivo del suoer green pass, l'avvicinarsi del Natale e l'aumento dei contagi è cresciuto il numero di persone che si sottopongono al tampone. E così aumentano le attese e le code in molte farmacie di Milano per fare i tamponi rapidi. Alle già numerose richieste da parte di non vaccinati obbligati a fare il test per avere il green pass, si sono aggiunte quelle dovute alle partenze di Natale e quelle di chi semplicemente vuole essere prudente prima di incontrare parenti o amici.

Ma è anche l’aumento di contagi in Lombardia ad aver provocato l’assalto. La crescita dei numeri in regione sta mettendo in difficoltà il sistema di tracciamento con i molecolari e quindi molte persone, in attesa di trovare un posto, ripiegano sui tamponi rapidi. Secondo i dati regionali, in Lombardia si segnala il maggior numero di positività (2.576), seguita da Emilia Romagna (2.369) e Veneto (2.304).

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 13:40

