Milano, due ragazzi sniffano cocaina nella metro: l'orrore davanti agli altri passeggeri

Hanno iniziato a stendere delle strisce sullo smartphone, per poi sniffarle, a bordo della metropolitana di Milano, del tutto incuranti della presenza di altri passeggeri. I protagonisti sono due giovani, ventenni o poco più, filmati in pieno giorno da altri passeggeri su un treno della linea M1 Rossa.

Il video risale con tutta probabilità a qualche giorno fa, visto anche l'abbigliamento estivo dei due ragazzi. Uno di loro inizia a stendere due strisce di polvere bianca (molto probabilmente cocaina o forse ketamina), poi le passa all'amico che inizia a sniffarla. Poi anche lui fa lo stesso, come se fosse la cosa più naturale del mondo farlo in pieno giorno, su un mezzo pubblico, davanti a decine di passeggeri.

Ancora una volta, nelle grandi città d'Italia, si vedono scene di ordinario consumo di droghe pesanti, da parte di giovanissimi incuranti della presenza di altre persone. Ormai non ci si nasconde più, è diventato qualcosa di normale e non ci si preoccupa nemmeno più di quello a cui deve assistere il prossimo. Forse un segno dei tempi, in cui la deriva e lo sbando sembrano pervadere l'intera società.

