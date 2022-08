Milano, trentenne travolto e ucciso da un treno in transito: ferrovie in tilt, traffico sospeso

Un uomo di 30 anni è morto oggi, poco prima delle 13, dopo essere stato travolto da un treno in transito in viale delle Rimembranze di Greco, a Milano. La vittima sarebbe un senza fissa dimora, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo. Sul luogo dell'incidente anche 118 e Polfer. Il traffico ferroviario - fa sapere Trenitalia - «è ancora sospeso, per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Agosto 2022, 14:36

