Dissuasori anti clochard nei negozi in zona Duomo

Lunghe file di palline in acciaio. Sono i dissuasori anti-clochard che sono spuntati intorno al Duomo, davanti alle vetrine di boutique e bar. Sono barriere realizzate con tante sfere per impedire ai senzatetto di coricarsi, montate da alcune decine di negozi nel dedalo di vie intorno al Duomo, da via Foscolo a via Berchet, da via Santa Redegonda a via Agnello.I titolari dei locali, stanchi dei bivacchi, hanno pagato di tasca propria le lastre con i pungiglioni spuntati. «La situazione è rovente, in questa zona gli homeless si sono decuplicati rispetto a un anno fa», dichiara Alessandro Prisco, presidente di AscoDuomo, che ha raccolto le segnalazioni di commercianti, impiegati degli uffici ai piedi della Madonnina, commesse, clienti abituali. Mercoledì incontrerà l'assessore al Welfare Pierfrancesco Majorino, dopo avergli scritto una lettera-denuncia, proprio per lanciare l'allarme barboni.I negozianti reclamano l'intervento del Comune. «È chiara la pietà umana nei confronti di questi disperati - spiegano nella missiva, giunta sul tavolo anche del sindaco Giuseppe Sala - ma conferiscono al centro e a tutta la città, frequentata da milioni di turisti, una pessima immagine». Invocano quindi un'operazione pro-decoro: aiutiamoli, ma via dal centro.«Il contesto - chiariscono è difficile notte e giorno, proprio per lo stazionamento fisso delle persone che vivono per strada chiedendo l'elemosina, sotto i porticati di piazza Duomo, piazza Diaz e nelle strade limitrofe. Spesso accompagnate da cani senza museruola, costruiscono con cartoni, sacchi e coperte giacigli di fortuna che spesso ostruiscono i portoni degli stabili o gli ingressi dei negozi». Almeno di giorno i commercianti chiedono «di offrire ai senzatetto una soluzione alternativa». Gli fa eco il capigruppo di FI in Comune Fabrizio De Pasquale, che reclama «una task force di vigili e assistenti sociali».riproduzione riservata ®