Milano, climber scala la Madonnina per farsi un video: denunciato

Ha scalato il Duomo di notte, grazie alla sua agilità e alle impalcature, ed è arrivato fino alle guglie, per scattarsi un selfie e farsi un video con la Madonnina. Protagonista della bravata è un climber polacco di 33 anni, denunciato per procurato allarme. Così come l’amico irlandese 32enne che l’attendeva a terra.

RICOSTRUZIONE È accaduto alle 21.30 di lunedì sera, quando un passante ha notato un’ombra muoversi sul tetto della cattedrale: immediatamente ha segnalato la stranezza agli agenti che presidiano piazza Duomo. Anche loro hanno visto la sagoma e hanno avvisato la vigilanza per cercare di capire se si trattasse di un uomo che volesse togliersi la vita, gettandosi dal monumento simbolo di Milano, oppure di un gesto dimostrativo di qualche manifestante. Niente di tutto ciò.

L’AMICO I poliziotti, in attesa dei vigilanti, si sono avvicinati al sagrato per poi girare intorno al Duomo alla ricerca di qualcosa di sospetto. Finché hanno visto un giovane, appunto l’irlandese di 32 anni, che era in attesa sotto alle impalcature che affacciano su corso Vittorio Emanuele (lato Rinascente). È stato lui stesso a chiarire quanto stava accadendo, spiegando che «sulle guglie c’era un urban climber che voleva arrivare fino ai 108 metri della Madonnina per girare un video» celebrativo, che avrebbe fatto il giro del web.

CLIMBER POLACCO Una volta scoperto, il climber si è “arreso” ed è tornato in strada: è sceso senza problemi attraverso gli stessi ponteggi utilizzati per la scalata proibita e ha mostrato le foto che aveva sullo smartphone che immortalavano ogni momento della spacconata. Non risulta essere mai stato denunciato né segnalato, almeno a Milano. E, secondo le prime indagini della polizia, sembra che il giovane non abbia fatto in tempo a postare i video. Sono ora in corso le verifiche su eventuali altre azioni del 33enne, ma al momento, nel suo passato, non risulterebbero blitz analoghi.

PRECEDENTE Nel 2013, Maurizio Di Palma, si era lanciato col paracadute dalle guglie. L’allora 33enne, di Trento, dedito a iniziative estreme, avrebbe passato la notte nel Duomo nascondendosi in un’intercapedine al momento della chiusura della terrazza dalla quale poi si è gettato. Subito dopo l’atterraggio si è dato alla fuga verso la metropolitana, ma la polizia lo aveva preso e denunciato per procurato allarme.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA