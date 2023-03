Il parco d i CityLife allarga i suoi confini. Eccome. Ieri taglio del nastro di una nuova porzione di parco pubblico dell’ampiezza di almeno 23 campi da pallone. Erano presenti l’assessore alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi, il presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, il presidente di Generali Real Estate e presidente di CityLife, Aldo Mazzocco e l’ad di SmartCityLife, Roberto Russo. E ci sono altre due novità. La prima è che SmartCityLife, in accordo con il Comune, «prevede l’impegno a costruire altre opere pubbliche, per oltre 30 milioni di euro, nelle periferie. La riqualificazione del Parco Montestella e la ristrutturazione della scuola Pizzigoni saranno i principali interventi», ha spiegato Russo. E SmartCityLife è la società che per i prossimi 10 anni avrà «l’obiettivo gestire e manutenere le aree del parco e della Piazza Tre Torri in chiave sempre più smart». Il parco pubblico di CityLife si estende oggi su circa 160mila metri. La nuova porzione ospita sei opere d’arte di artisti contemporanei, che fanno parte del percorso artistico di Artline, che si compone così di un totale di 19 opere distribuite in tutta l’area verde. La nuova porzione del completamento di uno dei principali parchi pubblici, molto frequentato anche dai non milanesi. La nuova porzione di parco connette Centro Congressi e Piazza Tre Torri, e quindi direttamente con la stazione della linea M5 (lilla) della metropolitana.