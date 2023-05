Milano, emozione e kolossal con il Cirque du Soleil

Il grand chapiteau del Cirque du Soleil è arrivato. Dopo la Royal Albert Hall di Londra e dopo il tendone innalzato a Tor di Quinto a Roma, il Kurios. Cabinet of Curiosities accende le luci a piazzale Cuoco, dove rimarrà fino al 25 giugno. È la 35esima produzione dal 1984, rappresentato in oltre 70 Paesi. Scritto e diretto da Michel Laprise, sono due ore di spettacolo che estraniano dalla realtà. Un circo spettacolare in cui personaggi fantasiosi e stralunati abitano la scena che si avvicenda in 13 quadri, intervallati da oggetti che aiutano a raccontare la storia che si va via via narrando attraverso l’idea dello steampunk. La vicenda è ambientata nel XX secolo con uno scienziato, The Seeker (“Il cercatore”), che crede in un mondo della possibilità, insieme a una serie di personaggi tra cui Mr.