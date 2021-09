Samuel al Circolo Magnolia: «Nel mio concerto farò un po' di "cinema"»

Samuel a Milano. Frontman e componente attivissimo dei Subsonica, domani al Magnolia porta brani dei suoi dischi solisti Il codice della bellezza e Brigata bianca (ore 21.30, 23 euro). In scaletta non manca il successo radiofonico dell’estate, Cinema, duetto con Francesca Michielin contenuto proprio nell’album più recente di Samuel.

Torna circa un mese e mezzo dal concerto con i Subsonica. Cosa si aspetta?

«È un periodo strano e affollato, avevamo impegni da recuperare con i Subsonica ma io volevo fare anche il mio tour. Mi aspetto un concerto intimo e di abbraccio emotivo con le persone. Ho messo in conto che chi ha visto da poco i Subsonica potrebbe non venire al mio live, però per un fan potrebbe essere divertente fare un confronto, vedere qual è la matrice di certe scelte».

Come ha trovato la Milano della musica in questi due mesi?

«La mia idea su Milano si è costruita nel tempo, quando sei in tour vedi solo palco e hotel. È una città all’avanguardia su tante cose, dove la musica negli ultimi anni ha fatto passi da gigante. È sempre bello venirci a suonare. Milano è diventata una capitale europea e questo è incoraggiante per tutti».

Nota differenze nei live di questi giorni rispetto alle prime date?

«Sì. All’inizio il pubblico era più controllato in senso emotivo. Adesso, con green pass e tamponi se per un secondo una persona si alza in piedi si sente un po’ meno in colpa. Abbiamo in generale un pubblico molto educato e ligio alle regole, che facciamo rispettare».

Ha scelto di chiamare Cinema il tour perché così si intitola il suo ultimo successo?

«A Torino fare cinema significa fare casino, è un gioco di parole e un omaggio ai film che tanta compagnia ci hanno tenuto in questo periodo allucinante».

Però il pubblico non può ancora “fare cinema”.

«No, ma credo che siamo sulla strada giusta».

