I "rovere", marziani a Milano: «Il nostro concerto al Magnolia? Sarà una bella altalena»

I “rovere”, scritto minuscolo un po’ per estetica, un po’ per tenere fede alla filosofia dei piccoli che vanno avanti con le loro forze, raccontano con la loro musica com’è avere 30 anni negli anni ’20 del Duemila. Con oltre 35 milioni di ascolti in streaming e un disco d’oro guadagnato nel 2021 per il singolo TADB, la band bolognese è in tour per presentare il nuovo disco Dalla Terra a Marte. La tappa dei “marziani” è stasera al Circolo Magnolia. Cosa succederà sul palco lo racconta Nelson Venceslai, leader del gruppo composto da Luca Lambertini, Lorenzo Stivani, Davide Franceschelli e Marco Paganelli.

Circolo Magnolia: ci avete già suonato?

«Sì, sul palco piccolo nel 2019. Quello purtroppo è stato l’unico tour che abbiamo fatto, poi è arrivato il Covid. Adesso torniamo sul palco grande, ed è molto bello».

Questo è il recupero della data di marzo all’Alcatraz. Che concerto sarà?

«All’epoca non eravamo arrivati a pensare bene al tour, però sarebbe stato simile a questo, forse un po’ più intimo perché al chiuso. Adesso ci stiamo lasciando andare a un’aria di festa e spensieratezza. Questa sarà l’unica data che riprenderemo per farne una specie di movie. Lo useremo magari sui social, su YouTube, ci teniamo a immortalare una bella serata: a Milano a livello di carica il pubblico non ci ha mai delusi. Non so se avremo ospiti ma il concerto sarà aperto da chiamamifaro (Angelica Gori): insieme poi canteremo sottacqua, un brano del suo disco che abbiamo realizzato insieme».

Quanta parte avrà nel live il nuovo album Dalla Terra a Marte?

«Siamo arrivati su Marte e stiamo tornando. La meta non è importante quanto il viaggio, con le sue tappe belle e brutte: abbiamo capito tanto di noi in due anni. Con la pandemia siamo stati come astronauti che vedono la loro vita da lontano ma sono chiusi dentro un casco: liberi, ma non tanto. Il disco è al centro del live ma avendo due album suoniamo quasi tutto ed è “figo”. Partiamo con il disco nuovo, decolliamo e poi torniamo sulla Terra, toccando corde del passato. Sarà una bella altalena».

Da tempo collaborate con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

«Sì, e troviamo molto bene. È un amico».

