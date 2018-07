Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un uomo dello Sri Lanka è stato minacciato e picchiato mentre era al telefono. La sua colpa? Non parlare italiano durante la conversazione che stava tenendo con un connazionale. Per l'aggressione è stato denunciato dai carabinieri un uomo di 55 anni.L'episodio è accaduto ieri pomeriggio a Milano, in via Martinazzoli, in zona Bruzzano. Lo straniero, con regolare permesso di soggiorno, era impegnato in una conversazione telefonica nella propria lingua quando lo sconosciuto lo ha interrotto dicendogli che avrebbe dovuto parlare in italiano.Subito dopo gli ha puntato contro un taglierino, ma è stato disarmato dal 42enne che nella colluttazione è scivolato. A quel punto l'aggressore gli è saltato addosso, lo ha preso a schiaffi e gli ha rigirato il braccio, scappando subito dopo. Il cingalese ha chiamato i soccorsi ed è stato medicato alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni, dove gli hanno diagnosticato 40 giorni di prognosi per la lussazione del gomito e la frattura del capitello del radio. Intanto i carabinieri hanno individuato l'aggressore che non ha fornito spiegazioni sul gesto, ha solo detto di avere con sé il taglierino perché è un artista.